Ураган «Лаура» ослаб до категории тропического шторма
28.08.2020, 11:10, Новости дня
Ураган «Лаура», обрушившийся на побережье Луизианы, ослаб до категории тропического шторма, но продолжает представлять опасность.
Во второй половине дня в четверг центр «Лауры» находился к востоку от города Шривпорт, штат Луизиана, а максимальная устойчивая скорость ветра составляла 100 км в час.
Ожидается, что в некоторых частях Луизианы и Арканзаса выпадет до 46 сантиметров дождя. Также возможны торнадо.
Как сообщается, в результате урагана погибли не менее четырех человек.
Более 700 000 человек в Техасе и Луизиане остались без электричества. Многие жилые дома и коммерческие здания серьезно пострадали.
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