Главы МИД ЕС согласовали санкционный список по Белоруссии

28.08.2020, 11:08, Новости дня

Министры иностранных дел Евросоюза на неформальной встрече в Берлине согласовали санкционный список представителей Белоруссии, сообщил глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

«Достигнута договоренность о том, как будет выглядеть санкционный список лиц, ответственных за фальсификацию [президентских] выборов и последующие репрессии в Белоруссии. В списке примерно два десятка имен», – цитирует его ТАСС.

Петржичек подчеркнул, что утверждение санкционного списка ожидается на одном из ближайших официальных мероприятий Евросоюза.

При этом глава МИД Чехии добавил, что список представителей белорусских властей может быть расширен, если ухудшится ситуация в Белоруссии.

«Нашим [ЕС] приоритетом является оказание помощи в реализации планов скорейшего начала диалога между [политическим] режимом [в Белоруссии] и оппозицией. Мы поддерживаем стремление белорусов к проведению свободных выборов, в ходе которых они смогут сами определить свое будущее», – сказал Петржичек.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может присоединиться к санкция Европейского собза в отношении Белоруссии.

Напомним, замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что протестные акции в Белоруссии вовсе не отражают выбор между ориентацией республики на Россию или Евросоюз.

Шмид добавила, что главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС обсудят санкции против Белоруссии 27-28 августа на неформальной встрече в Берлине.

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.