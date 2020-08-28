 

Шойгу анонсировал отправку в Сирию новейшего комплекса борьбы с беспилотниками

28.08.2020, 11:08, Новости дня

Новый разрабатываемый в РФ мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика» может быть отправлен в Сирию в случае успешных испытаний на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Он поручил апробировать в Сирии отдельные образцы техники и вооружения, представленные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». В частности, во время осмотра экспозиции министру обороны показали мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика».

Назначение комплекса – противодействие беспилотникам путем обнаружения и радиоподавления каналов ГНСС.

«У нас есть необходимость в развитии таких средств. Если он у вас готов к испытаниям, давайте его опробуем на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». И, если он себя положительно зарекомендует, отправим его в Сирию», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

В то же время глава Минобороны заметил, что разработчикам необходимо сокращать временной период от разработки до принятия новых образцов на вооружение.

Напомним, в среду гендиректор «Автоматики» Владимир Кабанов сообщил, что концерн вывел на рынок самый мощный ручной комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Пищаль-ПРО». 



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