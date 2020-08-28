Анджелина Джоли потерпела поражение в процессе развода с Брэдом Питтом

28.08.2020, 11:05, Разное

Бывшие возлюбленные Анджелина Джоли и Брэд Питт уже который год проходят через длительный бракоразводный процесс, споры по поводу опеки на детьми и постоянные обвинения в адрес друг друга в прессе. Еще в июле инсайдеры People писали о том, что все эти трудности позади, и четыре года спустя Анджелина и Брэд больше не враждуют друг с другом. Однако хорошие новости о паре поступали лишь до определенного момента. В августе Джоли внезапно решила отстранить от процесса частного судью Джона Одеркирка, занимающегося ее бракоразводным процессом — якобы из-за деловых контактов этого самого судьи с адвокатами Брэда, о которых он не уведомил экс-супругу. Питта такое положение дел не устроило, и его адвокаты направили в суд встречный иск с просьбой не затягивать рассмотрение дела о совместной опеке. В своих заявлениях актер подчеркнул, что об его отношениях с Одекирком бывшая супруга знала всегда, а сейчас, по-видимому, решила использовать эту деталь против него:

Анджелина Джоли полностью поддерживала кандидатуру Одеркирка и ранее никогда не возражала против его дальнейшего участия в процессе. К сожалению, люди, которые больше всего страдают от такого поступка — это собственные дети пары, опека над которыми до сих пор не определена,

— заявили в середине августа адвокаты Брэда, отметив, что Одеркирк также присутствовал на свадьбе Питта и Джоли и уже давно вхож в семью на равных правах.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Теперь же прокомментировать эту ситуацию решил сам виновник конфликта — по сообщениям издания ЕT, которые смогли увидеть предоставленные для суда документы, Джон Одекирк не намерен покидать свой пост, и его будет не так-то просто отстранить. Он также отрицает все обвинения в личном интересе в этом деле:

Я буду продолжать рассматривать и другие дела и вопросы, которые могут всплыть за то время, пока я рассматриваю дело Питта и Джоли — в данном случае я говорю о делах, которы могут иметь отношение к фирме, адвокату или какой-то компании, которая касается ситуации этой пары. И я буду оставаться беспристрастным при рассмотрении этих дел.

— гласит его заявление.

Анджелина Джоли с детьмиНапомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. Свадьба актеров состоялась в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А всего два года спустя, в сентябре 2016-го, Анджелина Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева. Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап. Последующее расставание сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ. В течение следующих 4 лет Брэд прошел лечение в реабилитационной клинике и дал большое интервью о борьбе с алкогольной зависимостью, и бывшая супруга после этого значительно смягчилась по отношению к нему.