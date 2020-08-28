100 одежек: Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и другие звезды снялись для сотни обложек Vogue

28.08.2020, 11:05, Разное

На сотне обложке сентябрьского номера итальянского Vogue написано слово Hope — «Надежда». По-видимому, именно с этим чувством редакторы журнала — как и остальные 26 изданий библии моды по всему миру — смотрят в будущее, а потому для перехода к новому сезону решил пригласить сразу 100 звезд. 100 “каверов” с такими разными героинями — первый настолько масштабный проект в истории итальянской версии издания.

Ирина Шейк Кайя Гербер Белла ХадидИ свое решение организовать его главный редактор Vogue Italia Эмануэле Фарнети комментирует следующим образом:

В подобные времена люди могут делать две вещи: либо молчать, либо кричать. В апреле, когда мы решили сделать белую обложку, мы были убеждены, что молчание — лучший способ проявить уважение. Сейчас, накануне нового сезона, который во многих смыслах станет решающим, мы решили, что пришел момент поговорить о надежде и красоте. Впервые в истории мы сняли и напечатали 100 обложек. Каждая из них посвящена определенному протагонисту. Это — портрет общества, которое готово к свежему старту и прекрасно понимает диктуемые новым контекстом правила и социальные дистанции.

Хлоя Севиньи Эмили Ратажковски Саша Пивоварова

На данный момент доступны далеко не все обложки здания, но на опубликованных фото уже можно увидеть моделей Ирину Шейк, Кайф Гербер, Синди Кроуфорд, Беллу Хадид, Саскию де Брау, Донну Джордан, Бетэнн Хардисон, Сашу Пивоварову, актрис Хлою Севиньи, Зази Биц, Эмили Ратажковски и Индию Мур. Среди представленных героинь также немало активисток, писательниц, спортсменок, фотографов и художниц. Появилась на обложке и модель Агнесс Дейн, которая снимком для Vogue подтвердила свою вторую беременность.

Агнесс Дейн 100 обложек итальянского Vogue