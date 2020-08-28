Xiaomi первой продемонстрировала почти идеальную камеру под экраном

28.08.2020, 11:03, Разное

Xiaomi разработала новый смартфон с почти идеальной подэкранной камерой. Аппарат продемонстрировал генеральный директор китайского IT-гиганта.

Это уже третье поколение технологии объектива, расположенного под дисплеем. Его характеристики не отличаются от общих показателей экрана по гамме, яркости и цветопередаче. Стоит отметить, что первая генерация такого рода камер была выпущена в начале лета 2019 года. Однако в этой разработке была низкая плотность пикселей объектива, а сам дисплей в месте размещения камеры имел низкое качество. Далее решение было усовершенствовано во втором поколении, но исправить все неполадки разработчикам не удалось.

Сейчас компания Xiaomi обещает работу скрытой под панелью дисплея камеры на уровне традиционных селфи-объективов. Ранее прозрачность экрана достигалась уменьшением плотности пикселей, что понижало качество OLED-панель почти вдвое. В камере образца 2020 года использована совсем другая технология, теперь свет проходит к объективу не через отключенные пиксели, а сквозь зазоры между ними. При этом их количество инженеры китайской корпорации увеличили в два раза и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

Наглядный пример разницы между изображением камер второго и третьего поколения продемонстрировали на фото. На рынок аппарат с новым поколением датчика подэкранной селфи-камеры выйдет уже в 2021 году. Скорее всего, это будет модель под названием Xiaomi Mi 11, однако какими будут ее характеристики и стоимость, пока не известно.