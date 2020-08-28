Наталья Андрейченко о сглазе: “Уехала домой и начала медленно умирать”

28.08.2020, 11:03, Разное

Актриса Наталья Андрейченко вспомнила, как однажды столкнулась с большим сглазом. После него знаменитость чувствовала себя очень плохо. Порой ей казалось, что она умирает.

Инцидент произошел в 1996 году, когда Андрейченко жила и работала на съемочных площадках в Москве. На одном из выходов в свет к ней внезапно подошла жительница и обняла ее. Незнакомка объяснила свои действия любовью к актрисе. Андрейченко сразу же почувствовала, что у фанатки присутствовала отрицательная энергетика. После данной встречи артистка отправилась домой, поскольку ее состояние ухудшилось.

Актриса сразу же предупредила своего менеджера, что вынуждена сделать небольшой перерыв в работе. Несколько дней ей понадобилось, чтобы оправиться от случившегося. На протяжении данного времени Андрейченко приняла решение ни с кем не разговаривать.

Впоследствии актриса периодически начала устраивать себе эмоциональную разгрузку. Она погружается в различные духовные практики, чтобы нормализовать свое моральное состояние.