 

Наталья Андрейченко о сглазе: “Уехала домой и начала медленно умирать”

28.08.2020, 11:03, Разное

Актриса Наталья Андрейченко вспомнила, как однажды столкнулась с большим сглазом. После него знаменитость чувствовала себя очень плохо. Порой ей казалось, что она умирает.
Инцидент произошел в 1996 году, когда Андрейченко жила и работала на съемочных площадках в Москве. На одном из выходов в свет к ней внезапно подошла жительница и обняла ее. Незнакомка объяснила свои действия любовью к актрисе. Андрейченко сразу же почувствовала, что у фанатки присутствовала отрицательная энергетика. После данной встречи артистка отправилась домой, поскольку ее состояние ухудшилось.

Актриса сразу же предупредила своего менеджера, что вынуждена сделать небольшой перерыв в работе. Несколько дней ей понадобилось, чтобы оправиться от случившегося. На протяжении данного времени Андрейченко приняла решение ни с кем не разговаривать.

Впоследствии актриса периодически начала устраивать себе эмоциональную разгрузку. Она погружается в различные духовные практики, чтобы нормализовать свое моральное состояние.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Ученые обнаружили костяной топорик возрастом 1,4 миллиона лет

23.04 / Мнение: Письмо: “Подрабатываю в эскорте”

06.08 / Ляйсан Утяшевой достаточно 50 000 рублей в месяц на комфортную жизнь

08.07 / Опубликованы документы о реальном количестве боеспособных кораблей ВМС Украины

31.07 / Туберкулезная палочка убивает себя из-за встроенной «системы самоуничтожения»

29.06 / Последствия взрыва в Улан-Удэ попали на видео

20.08 / Смотрителя музея оправдали за ношение гоголевской шинели

25.07 / Ученые подтвердили способность собак вынюхивать коронавирус

01.07 / Евреи Литвы уличают Путина в «фальсификации» истории

29.07 / Ученые создали перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска