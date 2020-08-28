Мнение: Беларусь как зеркало русской революции

28.08.2020, 10:58, Разное

Если бы в Кремле сидел Пиночет, то он бы уговорил/заставил Лукашенко пойти на повторные выборы. Почему? Потому что Пиночет был умным, дальновидным политиком, который понимал, что мягкую посадку надо готовить заранее, а не ждать, сидя на штыках, когда благодарный народ вытащит тебя из канализационной трубы.

Но в Кремле сидит не чилиец, а товарищ коммунистического пошива, которому лишь бы ночь продержаться да день простоять.

Режиму Лукашенко приходит конец, произойдет это через месяц или два года не имеет значения – Беларусь будет другой.

К сожалению это не значит, что беларусы начнут жить лучше. Свободнее, вполне возможно, экономически тяжелее – почти наверняка. Экономика страны завязана на Россию на 90 процентов (если не все сто).

А Кремль уже продемонстрировал, что он своих поражений не прощает никакому народу – ни украинскому, ни грузинскому, ни чеченскому…ни белорусскому.

Путин может и не решится на крымский вариант, если белорусы выгонят Лукашенко силой, но то, что кремлевский режим тут же начнет перекрывать экономический кислород Минску, как он это сделал с Киевом, можно не сомневаться.

И беларусы должны это понимать и быть готовыми. Бесплатных революций не бывает.

Есть один маленький вариант – если свободная Беларусь сможет договориться с Украиной и Прибалтикой, то в ответ на экономический шантаж Кремля они смогут поставить западную границу РФ на замок – в плане ни нефти, ни газа, ни какого воздушно-грузового сообщения с Западом……

Но это чистейшей воды фантазия (что Кремль будет шантажировать свободную Беларусь).