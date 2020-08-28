Пентагон раскритиковал российских военных за “провокационное и агрессивное поведение” в Сирии

28.08.2020, 10:55, Новости дня

Министерство обороны США (Пентагон) раскритиковало российских военных за “умышленно провокационное и агрессивное поведение” после столкновения американской и российской бронетехники на востоке Сирии. Об этом сообщил американский канал CNN со ссылкой на заявление Пентагона.

В Пентагоне заявили, что российские силы нарушили договоренности о разрешении конфликтов в Сирии и ранили военнослужащих США преднамеренно провокационным и агрессивным поведением.

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман отметил, что российское командование получило заявление от США об “опасном и неприемлемом поведении”.

Представитель Центрального командования США, капитан Уильям Урбан заявил, что российские военные “агрессивно и безрассудно преследовали колонну Коалиции, сбив транспортно средство военных США и пролетев на вертолете на крайне низкой высоте”.

В министерстве обороны РФ также отреагировали на аварию в Сирии. Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, полковник Алексей Посунько рассказал агентству “РИА Новости”, что 25 августа группа военной полиции в составе пяти бронированных автомобилей патрулировала территорию. По его словам, во время патрулирования после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиции, колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP.

Начальник Генштаба Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов рассказал, что американские военные, несмотря на договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. Военные РФ в ответ приняли “необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи”.

Во вторник, в Сирии россияне на военном автомобиле въехали в американский бронеавтомобиль. Военные США получили травмы, “похожие на сотрясение мозга”. CNN уточнило, что инцидент случился на северо-восточном участке страны около поселка Дейрик. По данным канала, в результате аварии пострадали семь военнослужащих США.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.