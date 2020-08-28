“Голое тело в носках”: Малышева раскрыла секреты идеального сна

28.08.2020, 10:53, Разное

Врач-терапевт и ведущая «Первого канала» Елена Малышева показала свою спальню и раскрыла секреты идеального сна. Она считает, что тело должно быть голым за исключением носков на ногах. Пост на эту тему звездный доктор обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Елены Малышевой, нормализация сна является довольно трудным процессом. Результаты проведенных исследований показали, что существуют определенные его особенности. В первую очередь из комнаты нужно убрать светящиеся устройства, в том числе планшет, компьютер, телевизор и смартфон.

Ранее в спальне Малышева смотрела различные программы по ТВ, но теперь эти устройства в комнате отсутствует. В то же время иногда рядом с кроватью врач оставляет смартфон или же ноутбук.

Идеальный сон обеспечивается, когда человек находится практически голым. На нем не должно присутствовать нижнего белья, но рекомендуется надеть носки. Сама же Малышева спит в пижаме.

Для организма важен и дневной сон. Рекомендуется делать это максимум 30 минут, перед отдыхом выпить чашку кофе. Последний обладает мочегонным действием, поэтому человек не будет спать долго.