 

Полуобнаженная актриса Анна Хилькевич восхитила длиной своих ног

28.08.2020, 10:53, Разное

Известная российская актриса Анна Хилькевич восхитила длинной своих ног. Она опубликовала снимок из сауны, на котором предстала в полуобнаженном виде.
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила отметить День Российского кино в сауне. Туда она отправилась с коллегой по цеху Екатериной Молоховской. Также Хилькевич поздравила представителей данной профессии с профессиональным праздником.

На снимке, который появился в социальной сети Instagram, Хилькевич и ее коллега запечатлены в одних полотенцах. В комментариях многие указали на худобу актрисы. Некоторые отметили, что у звезды «Универа» слишком «острые колени». В то же время большинство фанатов обратили внимание на ее стройные и длинные ноги.

Недавно Анна Хилькевич рассказывала, что ей очень сложно следить за фигурой, поскольку она любит сладкого. От его употребления знаменитость спасает только риск появления целлюлита.



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