 

Названы понесшие многомиллионные убытки звезды

28.08.2020, 10:53, Разное

Названы российские звезды, которые в минувшем году из-за бизнеса понесли многомиллионные убытки в рублях. В их число попали продюсер Иосиф Пригожин и ведущая Ольга Бузова.
Звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова потеряла 19 миллионов рублей из-за закрытия ресторанного бизнеса в Москве. Кроме того, более миллиона рублей она лишилась из-за недостаточно хороших показателей продаж одежды.

Проблемы с бизнесом имеет и российский продюсер Иосиф Пригожин. По информации издания «Комсомольская правда», он понес убытки в размере пяти миллионов рублей. В месяц супругу Валерии нужно минимум 1,5-2 миллиона рублей на жизнь. Он не понимает, как звезды отечественного шоу-бизнеса способны прожить на 50 тысяч рублей.

Имеется информация о доходах Аллы Пугачевой. В прошлом году она заработала в результате предпринимательской деятельности 71 тысячу рублей. В целом во время пандемии коронавируса многие знаменитости потеряла значительные суммы денежных средств. Из-за отмены концертов и корпоративов многим из них пришлось зарабатывать только на рекламе.



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