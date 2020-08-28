 

Мнение: Нападение на автобус в Люботине

28.08.2020, 10:49, Разное

Кадры нападения нацистов из "Азова" на автобус с активистами организации "Патриоты за жизнь" под Харьковом в районе города Люботин.

4 человека получили различные ранения и сейчас находятся в больнице.

Ввиду резонанса, полиция была вынуждена задержать 14 человек из наподавших (можно быть уверенным, что серьезных последствий не будет), а Зеленский проблеял, что "главное не допустить возвращение лихих 90х", делая вид, что не понимает, что речь идет о продолжающемся уже 6 лет разгуле неонацистских банд покрываемых государством. И при Зеленском, подобные нападения нацистов на людей также являются нормой, что не удивительно, если учитывать, что министр МВД Аваков фактически их и крышует.

Источник: Colonel Cassad



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