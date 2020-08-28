 

Названы последствия удержания Лукашенко власти: Развал бюджетно-финансовой системы

28.08.2020, 10:43, Разное

В Сети появляется множество спекуляций на тему того, что будет, если Александр Лукашенко останется у власти. Не нужно быть экспертом в политической отрасли, чтобы прогнозировать точечные репрессии и подавление инакомыслия.

Гораздо важнее понять, что ждет страну в экономическом и геополитическом плане. Автор телеграм-канала “Рефлексия и реакция” полагает, что удержание Лукашенко власти рано или поздно приведет к развалу бюджетно-финансовой системы.

Экономика Белоруссии долгие годы подпитывалась извне, теперь же наступил период нестабильности. По мнению политолога, это неизбежный путь к дефолту или девальвации.

Прогнозы довольно неутешительные. Есть вероятность, что весомый пласт населения останется без средств для существования, а на инвестиционном климате поставят крест.

Уже сейчас наблюдается отток денег из страны. Стоит взять во внимание, что власти нужно будет кормить силовой блок, чтобы поддерживать лояльность работников правоохранительных органов к режиму.

Автор телеграм-канала предположил, что Россия сможет финансово поддерживать вертикаль Лукашенко некоторое время, однако деньги будут проедаться, экономика не запустится в полной мере. При данном варианте не исключен ускоренный процесс интеграции двух стран, считает эксперт.



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