Мнение: Американские выборы

28.08.2020, 10:40, Разное

Американские демократы ведут дело к гражданскому конфликту в США, причем делают это настойчиво и системно. Хиллири Клинтон 25 августа в довольно резкой форме потребовала, чтобы Байден ни при каких обстоятельствах не признавал победу Трампа 3 ноября, если таковая состоится. Спикер палаты представителей Нэнси Пелосси потребовала от Байдена не принимать участия в дебатах с Трампом. Стоит отметить, что Байден, как и Путин, продолжает сидеть в бункере, парализованный страхом за свое здоровье от страшного коронавируса. Редкие выходы на неизбежные публичные мероприятия обставляются как спецоперация. На фоне Трампа, бодро демонстрирующего свое презрение к этому страху, выглядит всё это не очень и вынуждает задаваться вопросом – а как Байден намерен в таком случае президентствовать – из бункера?

Предложения бешеных демократок не так уж и безобидны. Для американцев легитимность выборов связана не только с подсчетом голосов, но и с соблюдением традиций и ритуалов. Срыв прямых дебатов подорвет традицию, даст повод обеим группам поддержки в случае поражения "своего" кандидата повод для сомнения, а отказ Байдена признавать поражение (если это произойдет) будет вторым ударом по ритуалу. На фоне коронавирусного психоза и перманентного политического насилия террористов BLM все это выглядит крайне рискованно.

Но демократы готовы к гражданскому столкновению. Америка с тяжелейшем кризисе. Возможно, она уже вошла в катастрофический сюжет, и это не фигура речи. В 2015 году в работе "Социальные маркеры политических катастроф" российские ученые Сафонов и Орлов указывали на то, что приближение катастрофы социального субъекта маркируется резким ростом горизонтальной и вертикальной фрагментации общества:

"Горизонтальной фрагментацией общества является актуализация этнической и религиозной принадлежности элит и масс, непосредственно связанная с деактуализацией и дроблением национально-гражданской идентичности, как социального основания политической власти. Фрагментация общества по вертикали связана с возникновением разрыва между менталитетом, образом жизни и интересами элит и масс, создающего ситуацию «двух наций»." Происходящее сегодня в США все сильнее выглядит, как иллюстрация этих теоретических конструкций. Само по себе расовое, культурное и этническое деление американской нации было перманентным фактором, который сглаживался с одной стороны, идеологией "американской мечты", с другой – практикой "плавильного котла". Сегодня оба эти фактора себя исчерпали, поэтому размежевание (и в первую очередь на культурно-ментальном уровне) становится все более явным.

Практически проектное создание движения BLM и поддержание его деятельности на определенном уровне создало в этом году необходимый градус враждебности и насилия уже не криминального, а культурно-этического характера. На днях в Висконсине местная милиция, доведенная до отчаяния бездействием полиции и бесчинствами бандитов BLM, просто застрелила двух и ранила одного "активиста" движения. Государство фактически перестает функционировать на локальных уровнях в вопросах обеспечения безопасности – базовый вопрос, между прочим, чем дополнительно подрывает легитимность в глазах населения.

Штаты вкатываются в сюжет гражданского конфликта с перспективой ожесточенной гражданской войны, и демократы ничуть не пугаются подобной перспективы, а скорее, проектируют ее. Что, в общем-то, не удивительно – именно при них проходили "цветные" революции в других странах, именно при них народные протесты перехватывались и переводились в "цветные" сценарии, так что опыт накоплен богатый, и если потребуется создать цветной сценарий в самих США для решения своих задач – то не пропадать же такому богатому багажу?

До выборов остается буквально десять недель, и именно сейчас градус противостояния будет повышаться – во-первых, это просто неизбежно для мобилизации электората, а во-вторых, для демократов проигрыш на выборах просто исключен – в катастрофическом сюжете каждый упущенный год создает все более необратимую ситуацию, а потому отдать республиканцам (а тем более Трампу) еще четыре года будет означать, что проекты демократов (и стоящих за ними финансовых глобалистских олигархических группировок) рискуют просто схлопнуться без шанса на восстановление. Поэтому если конфликт неизбежен – то демократы резонно полагают, что лучше сейчас и под их диктовку, чем потом и стихийно.