Скандалы: Спасти человечество

28.08.2020, 10:40, Разное

Как Олег Дерипаска помог НИЦ «Гамалеи» выиграть войну за 100 миллиардов долларов на вакцине от коронавируса

Российские власти обещают начать массовую вакцинацию населения от коронавируса. Но одновременно признают, что вакцине еще предстоят так называемые пострегистрационные исследования. Они же называют российскую вакцину от Covid-19 качественной и одной из лучших в мире, но одновременно выражают уверенность в том, что в ближайшее время появятся и другие препараты, а у россиян будет выбор.

Первая волна

Подобные противоречащие друг другу определения характеризуют суть нынешней ситуации, сложившейся на будущем рынке вакцины против коронавируса. Объемы рынка не ограничиваются одной Россией, и оцениваются Всемирной организацией здравоохранения в 100 миллиардов долларов.

И это оценки стоимости лишь первой волны вакцинации. Даже по самым оптимистичным оценкам, вакцинацию надо будет проходить каждые два года. По сути речь идет о самой настоящей медицинской ренте: есть за что побороться.

Объемы рынка объясняют, конечно, дикую спешку, с которой «консорциум», состоящий из Минобороны Сергея Шойгу, РФПИ Кирилла Дмитриева, Сбербанка Германа Грефа и деятеля с международными связями Алексея Репика пошел на штурм с лозунгами о запуске нового русского спутника — вакцины против Covid-19.

Но даже эти ставки не объясняют спешки, с которой вакцина появилась на свет и даже была испытана на настоящих людях, включая дочь российского президента.

Для подобной быстроты есть другое объяснение, куда более загадочное и даже зловещее. И в ней центральную роль играет совершенно другой человек — Олег Дерипаска, человек с алюминиевыми часами, оказавшийся под ударом американской политической машины, которая обвинила его ни много ни мало в приведении к власти Дональда Трампа.

Предыстория короновируса

В начале 2014 года мир потрясла мощная вспышка лихорадки Эбола — вирусной инфекции, названной так по названию реки, протекающей в Республике Конго — богатейшего (по запасам ресурсов) и одного из беднейших (по благосостоянию граждан) государств Центральной Африки. Смертность от заболевания лихорадкой Эбола колеблется от 60 до 70%, но может достигать и 90%.

Вирус был открыт еще в 1976 году во время первой эпидемии, распространившейся в нескольких десятков деревень, прилежащих к реке Эбола. Но так как эпидемия быстро прекратилась, интерес к данному вирусу проявляли исключительно профессиональные сообщества. Внешних причин для беспокойства действительно не было. Дело в том, что естественные носители Эбола — летучие мыши-крыланы, могли заразить разве что дикие племена, которые употребляли этих мышей в пищу. От человек к человеку вирус передается не воздушно-капельным путем, а лишь при тесном контакте, а также при прикосновении к загрязненным поверхностям и материалам.

Но в 2014-м году джин Эболы неожиданно вырвался на оперативный простор. Причиной взрыва, по мнению российских биологов, стали летучие мыши. Их в массовых количествах стали поедать местные жители, которым есть больше было просто нечего.

Это странное даже для черного континента объяснение выглядело еще более дико с учетом того, что вирус Эболы, захватив несколько стран Западной Африки, внезапно появился в Европе и США. В этот момент человечество вздрогнуло, а любители Голливуда вспомнили о «пророчествах» фильма 1990-х «Эпидемия», предполагавшего именно такой сценарий развития некоей африканской болезни, в которой без труда узнавались контуры Эболы. Ситуацию усугубляло то, что важной сюжетной линией фильма стало использование смертельного вируса военными. Но то, что в 1995-м году выглядело обычным художественным приемом для картин подобного жанра, в 2014-м году стало мрачным сигналом новой эпохи.

Это год начала новой холодной войны, в которой ставка сделана не на глобальное противостояние супердержав с ядерным оружием, а на войну разных элит, готовых использовать самые разные методы и инструменты для установления контроля над мировыми рынками. Государство в этом конфликте являлось всего лишь одним из таких инструментов.

Тем более интересным оказалось завершение всей истории с Эболой, которая исчезла также стремительно, как и появилась. В 2015-м году о ней уже все дружно забыли.

Испытания в Гвинее

В 2015 году в Гвинее, государстве Западной Африки, оказавшемся в центре эпидемии, был открыт Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии.

Он построен и полностью оборудован на деньги «Русала» — частной алюминиевой компании Олега Дерипаски, которая разрабатывает в Гвинее месторождения бокситов – сырья, используемого для производства алюминия. Но сделано это по поручению Владимира Путина после обращения к нему в конце 2014 года президента Гвинейской Республики Альфа Конде. При поддержке «Русала» тогда же была разработана и испытана вакцина против Эболы — «ГамЭвак Комби». А создана эта вакцина в Федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Том самом, который и запустил недавно «Спутник-V», который должен спасти человечество от коронавируса.

В декабре 2019 года, когда мир уже узнал о нашествии новой беды, «Русал» и Министерство здравоохранения Российской Федерации объявили о завершении испытания вакцины в Гвинейской Республике. Две тысячи человек получили прививки «ГамЭвак Комби» в рамках пострегистрационных исследований. В 2016 году предполагалось, что объёмы производства составят около десяти тысяч доз в месяц. На разработку вакцины от Эболы правительство (российское) выделило около 4 млрд рублей. А еще 390,3 млн рублей были выделены на эксперименты и клинические испытания, которые проводились в Гвинее. Но больше вакцина не понадобилась. Зато она пригодилась сейчас.

Хорошо известно, что нынешняя вакцина от короновируса сделана на основе Эболы. Это объясняет и быстрое ее появление, и такую же быструю ее регистрацию. Ведь основные испытания уже прошли. В Гвинее.

ГЧП имени Сосковца

Все вышесказанное делалось по просьбе гвинейских властей на безвозмездной (для правительства России) основе. Основную выгоду от этого решения получил «Русал», заводы которого зависят от поставок бокситов из Гвинеи. Гвинея — фактический монополист на рынке, здесь находятся крупнейшие залежи сырья для производства алюминия.

Разработку бокситов в стране начинали еще советские специалисты в 50-е-60-е годы. «Русалу» эти источники в каком-то то смысле достались по наследству. В этом нет ничего удивительного, так как «Русал», по большому счету, оказался наследником Министерства цветных металлов, по аналогии с Газпромом.

Напомним, крестным отцом алюминиевых комбинаций, возникших на территории бывшего СССР, являлся министр Минцветмета Олег Сосковец. Тот самый, которого в разгар выборной кампании 1996 года обвиняли в намерении произвести государственный переворот.

Сейчас Олег Дерипаска также начал активную политическую кампанию. И уже объявил судебную войну США.

Александр Кузьмин