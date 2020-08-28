Купе Rolls-Royce Wraith превратили в универсал

28.08.2020, 10:35, Новости дня

Сегодня стало известно о появлении уникального исполнения Rolls-Royce Wraith в кузове универсал.

Вместе с тем разработать данное транспортное средство удалось благодаря индивидуальному заказу от требовательного клиента. В Сети активно распространяются снимки универсала Rolls-Royce Wraith, который выявлен на территории США в процессе заправки. В свою очередь, отличить модель можно по покатой вытянутой крыше, тогда как заказ выполнен настолько качественно, что отличить неоригинальные компоненты кузова практически невозможно.

Кроме того, теперь багажный отсек имеет существенно больше пространства для размещения всевозможных грузов. Техническая часть автомобиля осталась прежней, тогда как модель имеет 6,6-литровый двигатель с мощностью 632 л.с. Разгон до 100 км в час достигается за 4,6 секунды, несмотря на вес кузова.