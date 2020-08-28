 

Porsche представил обновленную Panamera

28.08.2020, 10:35, Новости дня

Появились данные о стоимость обновленного универсала Porsche Panamera.

В частности, автомобиль поступит в базовом исполнении к местным дилерам в РФ по цене от 7 миллионов рублей. Этот ценник оказался на 300 тысяч рублей дороже, чем предшествующее поколение автомобиля. Более того, в данной комплектации применили 2,9-литровый бензиновый мотор с мощностью 330 л.с. Для покупки модификации с системой полного привода стоимость Porsche Panamera составит порядка 7,24 млн рублей.

Также в продажу поступят и более усовершенствованные версии Porsche Panamera, которые оцениваются около 9,5 миллиона рублей, тогда как предшественник обходился на 700 тысяч рублей дешевле. Эксперты прогнозируют, что удорожание не отразится на общей динамике продаж, так как модель Porsche Panamera остается в числе самых продаваемых у немецкого премиального бренда.



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