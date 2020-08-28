Подводные пирамиды Бермуд

28.08.2020, 10:44, Разное

Впервые заговорили о Бермудском треугольнике в 1945 году, когда пятеро торпедоносцев-бомбардировщиков пропали с экрана радаров, как и отправленный на их поиски спасательный самолёт. Тогда-то и начали принимать во внимание все загадочные случаи гибели судов.

До этого происходило много катастроф, необъяснимых исчезновений и даже появление странных подводных объектов, которые пугали моряков долгие годы. Со временем исследования дали шокирующие результаты. Если раньше район Бермудов считался просто гиблым местом, то сейчас это скорее таинственные врата, но куда они ведут, ещё никому не удавалось узнать.

Пирамиды Бермуд

Не так давно стало известно, что дно легендарной аномальной зоны сильно отличается от других участков. Мейер обнаружил при помощи гидролокаторов на огромной глубине странные сооружения, напоминающие пирамиды. Проанализировав полученные результаты, он заметил, что странные подводные объекты не состоят из нескольких частей. На них нет швов или каких-то иных способов соединения. Они словно сделаны из единого куска.

Кроме того, поверхность идеально ровная и гладкая, она не покрыта никакими водорослями или другими формами жизни. Точный возраст не был указан, но Мейер утверждал, что пирамиды не могли быть построены людьми из ушедших веков, поскольку таких технологий тогда не существовало, как нет их и сейчас. Это нечто с неземным происхождением.

Спустя несколько лет в 2003 году Мейером было проведено ещё одно исследование. Оно не смогло дать однозначные ответы на происхождение пирамид Бермудского треугольника, но появились теории, говорящие о прямой связи между исчезновениями и таинственными сооружениями. Стало известно, что они влияют на окружающую местность, создавая странную вибрацию, за которой следуют необъяснимые вещи. Понять природу этих объектов не удалось до сих пор, но каждый из исследователей пытается доказать свою правоту и найти ответы на все вопросы.

В Бермудском треугольнике НПО и пирамиды связанны между собой

Заявление Мейер об относительно небольшом возрасте пирамид стало причиной появления теорий, связанных с пришельцами. Многие моряки знают о неопознанных подводных объектах (НПО), которые можно увидеть на территории всего Мирового океана, но большая их часть каким-то образом оказывается возле гиблых мест.

В районе пирамид, расположенных в Бермудском треугольнике, часто можно наблюдать светящиеся шары, которые поднимаются с морского дна. Они небольшие, очень яркие и быстрые. Бывают разных форм и размеров, от маленьких шариков до огромных колёс с хорошо различимой осью и спицами. Что это такое и откуда появляется – до сих пор никто не может дать точный ответ. Нередко военным приходилось наблюдать за необычными подводными лодками, способными опускаться на глубины, недоступные современной технике. Они обладают невероятной скоростью.

В 1960 году ВМС США проводила очередные учения в южной части Бермудского треугольника. Военные корабли отрабатывали преследование подводных лодок, когда на глубине более 6 км обнаружили странный объект. Он был необычной формы и передвигался с огромной скоростью. Командование не решилось предпринимать какие-то меры или проявлять агрессию, ведь субмарина превосходила все существующие корабли в несколько раз. Все эти события списывают на пришельцев, нашедших пристанище на дне океана.

Некоторые считают, что именно пирамиды Бермудского треугольника являются их базой. В подтверждение этой теории относят огромное количество НПО, поднимающегося из вод в этом месте. Теория о пришельцах очень распространена. В любом случае исчезновению судов никто не может дать объяснение, поскольку мотивы пришельцев могут быть разными. Почему они создали такие идеальные пирамиды под толщей воды Бермудского треугольника – тоже непонятно.

Пирамиды – наследие атлантов

Совершенно другую сторону приняли иные любители тайн. Они утверждают, что пирамиды, которые удалось обнаружить в Бермудском треугольнике, остались от атлантов. Они были единственной цивилизацией, обладающей достаточными знаниями для создания подобных конструкций.

Пирамиды действительно излучают странную энергию. Именно из-за них Бермудский треугольник становится гиблым местом. Некоторые утверждают, что излучение заставляет суда перемещаться во времени, другие, что объекты, попавшие в радиус действия, просто перестают работать. Теорий много, но некоторые из них связанны именно с атлантами.

Ещё Платон в своих «Диалогах» описывал эту цивилизацию, как одну из самых могущественных. Источник их силы находился в кристаллах, принимающих сигналы из космоса. Позже об этих же веществах заговорил знаменитый ясновидящий Кейси. Входя в транс, он описывал храм Посейдона, где хранился главный кристалл цилиндрической формы. Кейси утверждал, что кристаллы не просто потеряны где-то под водой, но и до сих пор активны. Именно они виноваты в исчезновении субмарин или перемещении их в другие широты, что произошло в 1993 году с американской подводной лодкой. На борту услышали необычный шум, затем появилась вибрация. Это длилось не дольше минуты, но позже оказалось, что все члены экипажа постарели на несколько лет, а сама субмарина оказалась аж в Индийском океане.

Это и ещё несколько подобных происшествий стали причиной теории о том, что пирамиды Бермудского треугольника и есть тем главным кристаллом, который продолжает воздействовать на все, что оказывается неподалёку.

Теории о происхождении и функциях пирамид многогранны, они раскрывают тему с разных сторон и подходят к поиску ответов по-своему. Это помогает находить зацепки и незначительные детали, составляя из них наиболее вероятный способ развития событий. Изучая глубины Мирового океана, учёные натыкаются на необъяснимые вещи, которые не могли появиться там самостоятельно.

Пирамиды на дне Бермудского треугольника – одна из самых значимых загадок. Их предназначение до сих пор остаётся тайной, в которую никто не может проникнуть. Они действительно создают вокруг себя мощное энергетическое поле, которое не только принимает информацию снаружи, но и влияет на любые объекты. То, что пирамиды до сих пор не покрылись водорослями, подтверждает это. Они способны создавать какие-то странные сигналы, но для чего – никто не знает. Истинное предназначение этих объектов остаётся загадкой для многих.

Бермудский треугольник – место таинственное и неизведанное. Какая из теорий может быть правдивой – сложно сказать, но каждая из них имеет право на жизнь. То, что скрывают глубины океана сложно познать. Что таят в себе пирамиды Бермудского треугольника – остаётся только гадать – невероятную мощь давно погибших цивилизаций или же невероятную силу пришельцев? Пока что для людей это остаётся великой тайной.