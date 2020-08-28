Мнение: Завершена реставрация «Зеленой полосы» Ольги Розановой

Мнение: Завершена реставрация «Зеленой полосы» Ольги Розановой
28.08.2020, 10:30, Разное
Фрагмент картины в процессе реставрации. Фото: Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э.Грабаря
…В одном месте холст явно чем-то ткнули, а потом заделали дырочку воско-смоляной мастикой, которая стала сильно отличаться по цвету. Сложности добавляли и очень маленькие кромки. По словам Самойленко, лаконичность «Зеленой полосы» затрудняет работу над ней: на белоснежной поверхности видна малейшая оплошность.
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8329/
Источник: Шакко
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