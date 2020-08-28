Kрышевание, отрезанные уши, этнические конфликты: как происходит передел рынков в Москве

28.08.2020, 10:31, Разное

Около 10 лет назад власти Москве закрыли крупнейшие рынки «Черкизовский» и «Лужники», чтобы избавиться от очагов криминала в Москве. На самом деле рынки просто перекочевали в другие места и позиционируются как торговые центры. Устройство и проблемы рынков остались все те же: крышевание криминальными авторитетами, незаконный вывод денег за границу, этнические конфликты.

Претензии к рынкам имеют правоохранительные органы и даже Центробанк, но проблемы не решаются. В июле московские рынки сотрясали межнациональные конфликты, в августе появился новый повод для нестабильности: убили Лоту Гули, авторитета, который, по данным СМИ, крышевал оптовую и розничную торговлю овощами и фруктами в Москве. «МБХ медиа» рассказывает, как сейчас живут московские рынки и какими опасностями грозит грядущий передел рынков Москвы между ворами в законе.

Как армян вытесняли с рынков

В июле внимание к рынкам в Москве привлек межнациональный конфликт. В СМИ и соцсетях сообщалось, что в «Фуд Сити» азербайджанцы показательно давили армянские абрикосы, армянских продавцов попросили снять свои вывески, а многие продавцы были вынуждены покинуть рынок. Конфликт произошел на фоне обострения отношений между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Разборки вышли за пределы рынка. На улицах Москвы происходили драки, громили кафе и магазины.

Рынки «Фуд сити», «Москва» и «Садовод» контролируются совладельцами компании «Киевская площадь» миллиардерами, выходцами из Азербайджана, горскими евреями Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Они крупнейшие в России владельцы коммерческой недвижимости. «Москва» и «Садовод» заняли место рынка в «Лужниках» и «Черкизовского», говорили таможенные брокеры и предприниматели. Агрокластер «Фуд Сити» обеспечивает 70% потребностей московского региона в овощах и фруктах, 25% — мяса. Там ведется розничная и оптовая торговля. Площадь комплекса — 104 гектара.

Армянские магазины в «Фуд Сити» действительно сняли вывески над магазинами и рекламу, которая как-то обозначала армянское происхождение товаров, убедился корреспондент «МБХ медиа», посетив «Фуд Сити».

На рынке к корреспонденту подошли охранники, требуя удалить отснятые материалы. После отказа его незаконно задержали, отобрали телефон и насильно увели в подвал. Там ему угрожали, что если он не удалит отснятые материалы, то телефон «потеряют». Освободиться автору удалось только после приезда полиции и звонков редакции в администрацию рынка. Это не единственный случай агрессивного поведения охраны рынка по отношению к посетителям: ранее похожим образом там уже задерживали журналистов, а в июле охрана заставила покинуть рынок представителей армянского посольства. На выход их сопровождал сотрудники ЧОП «Витязь».

Внутри здания рынка продавцы — армяне и азербайджанцы рассказали «МБХ медиа», что они друг с другом не конфликтовали. Стычка происходила не в здании, а на прилегающей территории, возле складов и парковки. Именно там торговали армяне, которых потом выгнали с «Фуд Сити». «Дело в том, что там происходит оптовая торговля, на которой специализируются армяне. Азербайджанцы заняты в основном розничной торговлей. Там же, за пределами ТЦ, где находятся склады и стоят фуры с товарами, хозяйничают криминальные группировки», — говорит соучредитель ассоциации армянских экспортеров Эмиль Степанян.

С этой площадки продукция развозится во многие регионы России.

Корреспондент «МБХ медиа» посетил другой рынок — «Шелковый путь» на юге Москвы, на который переехали армяне. Сейчас они ютятся в закоулке, в отдалении от основного здания рынка.

Торговцы рассказали «МБХ медиа», что с «Фуд Сити» их «вежливо попросила» уйти администрация рынка. При этом совладелец «Фуд Сити» Год Нисанов заявлял о равном доступе доступе к рынку независимо от национальности: «Для меня и моих партнеров по группе компаний „Киевская площадь“ соблюдение российского законодательства является безусловным приоритетом. <…> наши компании неизменно демонстрируют заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания».

Как устроились армянские продавцы?

«Если этот рынок для всех, то почему они так поступили? Где логика? А если завтра у них будут проблемы с русскими? Попросят русских выйти?», — возмущается Артур, администратор с рынка «Шелковый путь». По его словам, администрация просила покинуть «Фуд Сити» продавцов, торгующих именно армянской продукцией.

Артур говорит, что армянских продавцов на новом месте приняли бесплатно — арендную плату с них пока не взимают: «Людей попросили выйти с территории, а мы их пригласили к нам». По его словам, инициативу приютить своих проявило руководство торгового центра: «Сарибек Геворкян наш друг, наш брат». Геворкян — управляющий «Шелкового пути».

Также часть армянских продавцов разместилась в торгово-оптовом центре «Бухта», которая принадлежит группе компаний «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. Некоторые продавцы разъехались по регионам, добавил администратор Артур.

Изгнанные продавцы рассказали, что деньги за аренду, уже оплаченную в «Фуд Сити», им не вернули, хотя и обещали. Это и переезд нанесли большой ущерб бизнесу, говорит один из продавцов: «Знаете, сколько мы выкидывали? У нас товар скоропортящийся. Конечно, семья пострадала, доход упал в несколько раз. Еще и торговля сейчас не идет».

Несмотря на плохую торговлю, продавцы говорят, что возвращаться в «Фуд Сити» пытаться не будут. Один из них говорит, что до последнего конфликта азербайджанские и армянские продавцы между собой общались хорошо, но потом отношение, «если откровенно», поменялось — «это чувствуется». К тому же, азербайджанские перекупщики начали бойкотировать армянскую продукцию.

Примечательно, что при вопросе корреспондента о конфликте на рынках азербайджанские продавцы стремились четко выразить свою позицию по Нагорному Карабаху. «Карабах всегда был азербайджанский. Я сам оттуда. Из города Агдам», — сказал один продавцов в «Шелковом пути». «А Крым всегда был турецким», — добавил он. Другой продавец завел корреспондента в лавку, чтобы померить джинсы, но после того, как тот уклонился от ответа про принадлежность Карабаха, продавец попросил его покинуть помещение.

Соучредитель ассоциации армянских экспортеров Степанян говорит, что пока армянские продавцы недовольны торговлей в «Шелковом пути» — там не так грамотно и профессионально налажена работа, как в «Фуд Сити». В «Бухте» же армянам не хватает места, им дали места стоянке, зато торговля идет получше.

Тем не менее, Степанян считает, что армянам стоит переходить на рынки, которыми владеют армяне, чтобы не зависеть от ситуации азербайджанско-армянском фронте. По его словам, уже многие армянские предприниматели инвестируют в «Шелковый путь».

Королевство «Фуд Сити»

Помимо изгнания армянских продавцов в «Фуд Сити» запретили въезд фур с армянской продукцией. «Был приказ от криминальных азербайджанских группировок, чтобы никто не брал у армян продукцию на перепродажу. Они провели уличное собрание среди азербайджанских перекупщиков, где объявили о запрете», — говорит Степанян.

Чтобы фура могла въехать на территорию «Фуд Сити» и продавать продукцию в течение четырех дней, водитель официально платит администрации рынка 75 тысяч рублей, говорит Степанян: «Еще три тысячи они платят мимо кассы, они уходят в карман криминальным группировкам».

Плата продавцов авторитетам — это своеобразная дань за право торговать в этом месте, а также гарантия защиты, например, при конфликтах и от воровства.

«Раньше такие межнациональные конфликты были невозможны. Местный „ОМОН“ (на рынке работает обширная силовая структура в форме и в штатском —„МБХ медиа“) следил, чтобы не было конфликтов на территории, никто друг другу не мешал — там была железная дисциплина. Руководство „Фуд Сити“ не давало развиваться антиармянским настроениям», — продолжает Степанян.

«После июльских событий на границе они [руководство рынка «Фуд Сити”], видимо, потеряли контроль над какой-то частью рынка. И не оказывали активного противодействия притеснению армян, иначе бы воспользовались услугами своего «ОМОНа», — добавляет Степанян. — Там не Россия, там королевство «Фуд Сити» со своей частной армией, законами, штрафами».

Да и российские силовики могли бы при желании оперативно разобраться с конфликтом, как это, например, происходит при оппозиционных митингах, добавляет он.

Он предполагает, что случившийся межнациональный конфликт владельцам «Фуд Сити» был не с руки. Сейчас армянским фурам уже разрешили заезжать в «Фуд Сити», а оставшихся торговцев не притесняют.

Битва овощных королей. Кто крышует московские рынки?

Предпринимателей в «Фуд Сити» до последнего времени крышевал криминальный авторитет азербайджанского происхождения по прозвищу Лоту Гули, его настоящее имя Надир. Фамилию Салифов он недавно поменял на Исмаилов. 20 августа он был убит в Турции. СМИ называли его главным вором в законе на постсоветском пространстве. На лидерство в криминальной среде он стал претендовать после насильственной смерти Япончика (Вячеслав Иваньков) и Деда Хасана (Аслан Усоян), а также ареста ареста Шакро Молодого. Отбывая 22-летний тюремный срок в Азербайджане, Гули сформировал сеть бригад, собиравших дань с азербайджанских предпринимателей, которые занимаются плодоовощной торговлей. Со временем он получил контроль и над частью оптовых поставок.

Убийство Лоту Гули грозит дестабилизацией порядка на крупнейших рынках Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На крышевание плодоовощного бизнеса претендуют сразу несколько авторитетов. Нередко их разборки заканчивались жестокими расправами. В войне воров в законе могут пострадать и обычные продавцы и предприниматели, которым придется выбирать, на чью сторону встать.

Зачем миллиардеры из списка Forbes пускают на свою территорию воров в законе? Например, считается, что они немало поспособствовали успеху рынков Нисанова и Илиева. С 2013 года в Москве происходил масштабнейший передел в плодоовощном бизнесе. Тогда после антимигрантских погромов была закрыта база «Покровская» в Бирюлево. Оптовикам пришлось временно разъехаться по всему московскому региону, а рынки «Теплый стан» и «Четыре сезона» получили наибольшую долю в торговле.

Всего через год в Москве появился новый плодоовощной кластер — «Фуд Сити», на открытие которого приехал лично мэр Сергей Собянин. Считается, что новый рынок наполнили оптовыми и розничными торговцами при помощи таджика Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). Торговцев перегнали с рынка «Четыре сезона». Не для всех это переселение было выгодным, поэтому на продавцов оказывалось серьезное давление.

Ровшана называли «овощным королем», тогда он считался авторитетнейшим вором в законе. Именно у него право на крышевание торговцев в «Фуд Сити» отвоевал Лоту Гули, писал «Коммерсант». Он занял свое положение после убийства Ровшана в 2016 году в Стамбуле. «Боевики буквально изрешетили Range Rover „законника“ из двух автоматов», — писала газета.

Есть неподтвержденная версия, что Ровшана убили после конфликта с непосредственно владельцами «Фуд Сити». Якобы Ровшан просил повысить себе вознаграждение, иначе он уведет продавцов обратно в «Четыре сезона».

Гибель Ровшана привела к переделу сфер влияния на крупнейших рынках Москвы и других регионов. Бывших под контролем Ленкоранского азербайджанских торговцев с «Фуд-Сити» в Москве и Софийской плодоовощной базе в Санкт-Петербурге стали вытеснять ставленники Лоту Гули.

Отрезанные уши и сожжения: какими методами борются за московские рынки

Методы борьбы воров в законе за власть над рынками поражают своей жестокостью. Разборки происходят в городах по всему миру. Лоту Гули использовал в войне своей наместников. Сам он, находясь в розыске в России, в последнее время находился предположительно в Турции и ОАЭ. Так наместник Эльшан Мамедов, убитый в 2017 году, в рамках публичного наказания отрезал ухо авторитету Рафику Эйвазову, писал в «Коммерсант». А бизнесмена из Подмосковного Щелково он облил бензином и поджог. Ради мести Лоту Гули его соратников сурово наказывали и убивали в России и на Украине. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), Лоту Гули связан с российскими спецслужбами. Якобы его использовали для дестабилизации ситуации в Луганской области. 20 августа Лоту Гули был убит в Стамбуле. Основная версия в СМИ — ему отомстили за убийство «овощного короля» Ровшана Ленкоранского. Исполнителем выступил его собственный охранник, выстрелив ему в затылок. По данным источников «Коммерсанта», бывший под контролем бизнес Гули в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге поделят между собой несколько разных авторитетов.

Претензии ЦБ

Московские рынки стали крупнейшими каналами незаконного вывода денег за границу. По данным Центробанка России, «Фуд сити», «Москва» и «Садовод» — лидеры розничной теневой торговли. Такой вид торговли — основной канал для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора, говорил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов. По данным ЦБ, в месяц на рынках Москвы обращается 600 миллиардов рублей. «Фуд Сити», «Москва» и «Садовод» стали «пионерами» и лидерами по покупке криптовалют, говорил Полупанов. «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — описал схему вывода денег глава департамента Центробанка. Всю эту информацию ЦБ отправит правоохранительным органам, добавил он.

Силовики пришли с обысками на «Фуд Сити» и «Садовод» через год. Проверки длились несколько дней. Среди причин проверки называли поиск криптовалютных ферм, нелегальных мигрантов, драки и перестрелки сотрудников рынков. О заведении уголовных по этому поводу не сообщалось.

Теплый стан

Ситуация на рынках Алиева и Нисанова — для Москвы не исключение, и ответственность за происходящее лежит не только на собственниках. Эти рынки не единственные имеют проблемы с законом. Криминал на рынках — хроническая проблема для Москвы, которая осталась с лужковских времен.

В августе силовики пришли на рынок «Теплый стан» в Москве. Как сообщал ТАСС, рынок был закрыт на вход и выход из-за проведения спецоперации по борьбе с организацией нелегальной миграции. Они обнаружили там нелегальную мастерскую, занимавшуюся выпуском поддельных документов миграционного учета.

В социальных сетях к рынку внимание привлекло видео, на котором группа поддержки задержанного отбивает его у полиции. Вокруг полицейской машины собралась толпа мигрантов. В соцсетях пишут, что это были таджики.

У рынка нет единого юридического лица, а у торговых площадей там сложная нарезка. СМИ писали, что бенефициары «Теплого стана» — братья Алиасхаб и Ибрагим Гаджиев из Дагестана. Ибрагим поменял имя на Игорь Исаев после беспорядков на его овощебазе в Бирюлево. На него было заведено уголовное дело, которое закончилось для него благополучно. «Известия» писали, что он остается бенефициаром рынка. По данным издания, большая часть рынка неформально контролируются таджиками. «Там свои законы действуют, простой мигрант не может шагу ступить без ведома своих старших. Ни одна фура не может отгрузиться без ведома их вожаков», — говорит источник «Известий» в полиции. При этом ТРК «Плаза», находящаяся там, принадлежит армянской диаспоре.

Сергей Тепляков