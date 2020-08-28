Очередной мистический круг появился на поле в Германии

28.08.2020, 10:27, Разное

К кругам на полях люди уже стали привыкать. И хотя ученые по-прежнему пытаются объяснить их какими-то естественными явлениями, например, воздействием локальных ветров, все больше землян верит в то, что круги на полях – это послания нам от братьев по разуму, находящихся то ли в параллельных мирах, то ли в далеких Вселенных.

Очередной загадочный круг появился в Германии на поле близ городка Пэн (недалеко от Мюнхена). Примечательно в этом случае то, что ровно четыре года назад в этом же районе, в тот же день (возможно, и час, поскольку круги появляются словно мгновенно) также появился фантастический круг на зерновом поле. В совпадение в этом случае не особо верится.

Круги на полях, в отличие от НЛО и многих других паранормальных явлений, обладают интересным свойством – они реальны, их можно осмотреть (что и делают туристы), потрогать, даже понюхать, не говоря уже о том, что ученые вполне могут притащить сюда любую аппаратуру для исследования. Однако это ничего не дает. И потому круги на полях, будучи реальными, остаются не меньшей загадкой, чем те же аппараты пришельцев, снующие в небе по всей Земле.

О кругах на полях написано очень много, в том числе и стремлении сильных мира сего почему-то скомпрометировать предположения независимых ученых. Например, это было сделано в свое время с помощью признания двух британцев Дуга Бауэ и Дэйва Чорли, которые публично признались в том, что это они по ночам «рисовали» круги. Признание, правда, вышло довольно смешным и нелепым, поскольку в рамки его не вписывались многие очевидные факты, хотя бы самый неудобный для фальсификаторов – некоторые круги появлялись в одно и то же время на разных концах Земли.

Предположений, что же собой представляют эти образования, очень много, поищите на страницах этого ресурса – и вы найдете массу интересного . Я же осмелюсь сегодня высказать еще одно предположение: вполне возможно, круги не просто несут какую-то информацию с использование двоичного кода, еще не разгаданного землянами, как доказывает, к примеру, доктор Гораций Дрю, они могут просто подготавливать сознание землян к восприятию совершенно иного мира, поскольку Земля стоит на пороге великого преобразования. Его называют по-разному – конец света, апокалипсис, зарождение новой шестой расы и так далее. Суть не в этом, в а в том, что в последнее время нам стали показывать слишком много чудес. И заметьте, мы уже воспринимаем их как что-то рядовое и привычное…