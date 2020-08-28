Назван вероятный преемник Абэ

28.08.2020, 10:23, Новости дня

Одним из ведущих кандидатов в преемники 65-летнего Синдзо Абэ на пост главы японского правительства может стать генсек кабмина Японии Есихидэ Суга, сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии страны Тосихиро Никаи.

«Если он (Суга) будет назначен (на пост премьера), он является человеком, который способен в полной мере исполнять эти обязанности. Он является одним из ведущих кандидатов», – сказал Никаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Jiji.

Между тем лидер партии «Комэйто» Нацуо Ямагути заявил, что Абэ официально передал ему намерение об отставке.

«Премьер-министр сообщил мне о намерении уйти в отставку. Это было неожиданно, и я очень удивлен», – сказал Ямагути.

Синдзо Абэ объявит о намерении уйти в отставку на пресс-конференции в пятницу в 17.00 (11.00 мск). При этом он будет исполнять свои обязанности до выборов главы партии.

Ранее глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ объявил руководству правящей Либерально-демократической партии о решении покинуть пост.

СМИ сообщили, что глава японского правительства Синдзо Абэ намерен уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.