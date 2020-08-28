Опубликовано видео нападения на микроавтобус под Харьковом

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28.08.2020, 10:23, Новости дня

Момент нападения на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь» на трассе Киев — Харьков в Харьковской области попал на видео.

Ролик очевидцев опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как радикалы выбивают стекла микроавтобуса Mercedes-Benz и бросают в салон фаеры. Также на видео попал момент нападения на пассажиров агрессивной толпы людей, избивавших лежащих на земле.

По подозрению в нападении на автобус задержаны 14 человек. Четыре человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Заведены два уголовных дела.

Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Накануне депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что радикалы под Харьковом заблокировали и расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты – За жизнь». По словам депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы, в результате нападения «есть погибшие», «несколько человек похищены преступниками».

Позже украинская полиция опровергла сообщения о жертвах в результате обстрела автобуса.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вооруженное нападение на автобус и призвал не допустить возвращения «лихих 90-х с дерзкими разборками на улицах».



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