Попова объяснила решение начать учебный год очно

28.08.2020, 10:23, Новости дня

Решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время она признала, что такое решение является вызовом.

«С 1 сентября мы приняли решение вернуться к очной форме образования для школ, для средних специальных учреждений и для высшей школы, высших учебных заведений. Это определенный вызов, но это решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики», – сказала Попова на совете ректоров медвузов, передает РИА «Новости».

Кроме того, указала Попова, Роспотребнадзор с 1 сентября начинает мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией среди студентов.

При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что больше 1 млн российских детей в этом году отдохнули в летних лагерях, и вспышек коронавирусной инфекции не произошло. «Мы провели летнюю оздоровительную кампанию, она практически завершена. Более миллиона детей отдохнули за городом. И мы не видели ни одного случая инфицирования с развитием клинической картины ни у детей, ни у взрослых», – сказала Попова.

Кроме того, по ее словам, на каждые 10 тыс. человек, отдохнувших на российских курортах, коронавирусной инфекцией заразились не более шести человек. «И это внушает определенный оптимизм. Но этот оптимизм не должен нас расхолаживать. Вирус остается, он никуда не делся и не денется», – сказала она.

Попова подчеркнула, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ сейчас оценивается как стабилизирующаяся и управляемая. «Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в Российской Федерации абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать. … Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта. Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий», – сказала она, передает ТАСС.

Она также добавила, что «в среднем по стране от 24% до 26% от обследованного населения имеют значимые титры иммуноглобулина G, при том, что в исследовании у нас не более 0,3% людей, которые говорят о том, что они имели в анамнезе заболевание и обращались или не обращались.

Попова подчеркнула, что иммунитет к коронавирусной инфекции может формироваться и у пациентов, перенесших ее бессимптомно. «Мы провели исследование серопревалентное в 27 субъектах Российской Федерации, охвачено более 70 тыс. человек. И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% (детей мы берем до 18 лет) имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было», – сказала она.

Кроме того, Попова отметила, что более 80% умерших из-за коронавирусной инфекции в РФ – люди старше 65 лет.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что эпидсезон гриппа в РФ будет интенсивный и напряженный. «Мы проводим несколько мониторингов сейчас для того, чтобы понять, как циркулируют вирусы. Это наш штатный мониторинг, который мы обычно начинали в период подъема острых респираторных инфекций в середине осени или с 1 октября, мы его начали в этом году раньше, практически с июля. И второй вариант наблюдения, мониторинга – это мониторинг за циркуляцией вирусов респираторных у людей, не болеющих, без клинических признаков», – рассказала Попова.

«Мы уже сегодня видим, что среди обследованных более 7 тысяч человек в разных субъектах, 17 субъектах Российской Федерации 10% имеют вирус, они не имеют клинических признаков, и в первую очередь большая половина – это риновирус, это вирус парагриппа, несколько вирусов гриппа и А и B в циркуляции мы обнаружили. Это говорит о том, что сезон будет достаточно интенсивный, напряженный, если сегодня люди только собираются в коллективы, мы видим такую высокую циркуляцию», – подчеркнула она.

На этом фоне она отметила, что вакцина против гриппа в этом году обновлена и содержит все три новых штамма.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине Sputnik V доступна на официальном сайте.