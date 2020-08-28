 

Эксперт: Лукашенко взял на себя обязательства в ответ на помощь России

28.08.2020, 10:23, Разное

До последнего времени Кремль предпочитал сохранять нейтралитет в вопросе противостояния белорусского народа и Александра Лукашенко. В Москве призывали обе стороны конфликта к конструктивному диалогу.

Недавно российский главнокомандующий Владимир Путин сообщил, что белорусский лидер попросил его сформировать резерв сотрудников правоохранительных органов, чтобы в случае необходимости задействовать силы для урегулирования ситуации в стране.

Путин заверил, что силовиков не будут мобилизовывать до тех пор, пока не появится реальная угроза безопасности людей. Так или иначе, данный шаг со стороны Москвы вызвал множество споров в мировом сообществе.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, Лукашенко дал понять, что для него сохранение власти значительно важнее независимости Белоруссии. Стоит отметить, что Александр Григорьевич строил свою предвыборную кампанию в том числе на антироссийских тезисах. Теперь же Батька упоминает страну-соседа в контексте сугубо братских отношений.

Карбалевич убежден, что просьба о военной помощи со стороны Лукашенко выглядела очень необычно. Для Батьки это стало явным унижением, которое оголило его нестабильно психологическое состояние и явный страх.

Кроме того, то словам эксперта, поддержка России будет стоить Лукашенко дорого. Карбалевич предположил, что Батька взял на себя определенные обязательства. Возможно, одним из пунктов будет готовность к более глубокой интеграции с Россией.



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