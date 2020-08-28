Журналист перечислил главные ошибки Лукашенко: Уже глаза болят

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28.08.2020, 10:23, Разное

Политолог перечислил главные промахи Александра Лукашенко за последние месяцы. Сначала глава Белоруссии грозил соотечественникам российской оккупацией, но это ни к чему не привело.

После выборов президента 9 августа Лукашенко начал активно бороться с оппозиционерами. Всех несогласных с режимом лишали работы, подвергали избиениям и пыткам.

Кульминацией стал выход президента в бронежилете и с автоматом в руках. Лукашенко хотел внушить страх протестующим, но вместо этого только рассмешил их.

Теперь же политик пугает народ своим коллегой Владимиром Путиным. Однако недавно Лукашенко сам говорил, что если российские солдаты появятся в Белоруссии, то неизвестно, чью сторону они примут.

По мнению Гурневича, даже у сторонников лидера пропали любые иллюзии насчет “защитника суверенитета”. “От ошибок Александра Лукашенко за эти месяцы уже просто глаза болят”, – подчеркнул он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Авг 2020 в 10:38 PDT

Ранее Владимир Путин сообщил, что по просьбе коллеги создал резерв из силовиков для помощи Белоруссии. При этом президент отметил, что правоохранителей отправят в соседнюю страну только, если экстремисты начнут разбой.

Политик добавил, что Россия ведет себя сдержаннее по отношению к Белоруссии, чем западные страны. Владимир Путин выразил надежду, что помощь республике не понадобится, и политический кризис будет решен мирным путем.



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