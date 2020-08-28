Ученые нашли в космосе редкие экзотические объекты

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28.08.2020, 10:17, Разное

Международной группе ученых удалось найти несколько экзотических объектов в далеком космосе. Результаты исследования сливающихся галактик с двойными черными дырами, порождающими квазары, были опубликованы в The Astrophysical Journal.
Необычные галактики удалось идентифицировать из 34 476 объектов, содержащих квазары, при помощи трех обсерваторий, расположенных на Мауна-Кеа на Гавайях. В частности астрономы работали с телескопами Субару, Кека и Джемини. По словам ученых, лишь 0,3 процента известных квазаров, могут содержать в ядре сразу две черные дыры, готовящиеся к слиянию. Данное событие можно зарегистрировать благодаря недавно открытым гравитационным волнам.

Однако эксперты добавляют, что из-за удаленности таких объектов иногда происходит путаница, когда случайные проекции звезд воспринимают в качестве двойных квазаров, которые тоже имеют два источника излучения. В данном случае удалость достоверно установить три таких экзотических объекта. Каждый из них испускал потоки газа, перемещавшиеся со скоростью нескольких тысяч километров в секунду под воздействием сверхмассивных черных дыр.



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