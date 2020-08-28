Изнасиловали трубой и убили – Личное мнение
28.08.2020, 10:14, Разное
В понедельник в Свердловской области несколько человек убили предполагаемого педофила.
Нашли. Накинулись. Избили трубой. Затем той же трубой изнасиловали. Потом проломили ею же череп.
В Верхней Пышме всё очень сурово.
Человек ещё прожил какое-то время, но довольно быстро скончался в больнице. У него остались дети и внуки.
Ну, туда и дорога, подумает среднестатистический россиянин, верно?
Всё началось с банального — бабе негде было оставить детей. Попросила посидеть на выходных сестру бывшего мужа.
Ну, а чего? Родственница же. Тем более, та была и не против.
Когда девочки трёх и десяти лет вернулись домой, то рассказали, что дядя их трогал.
Дядя — это тот самый убитый сожитель тёти.
Ну, понятное дело, что все тут же собрались в поход на педофила. Мать детей, местные мужики. Приехали к тётке, вытащили во двор сожителя и дальше — трубой по рёбрам, трубой в задницу, трубой по башке.
Уверена, многие сейчас считают произошедшее справедливым. Не скажут, конечно, вслух, но точно подумали, что так поганому педофилу и надо.
Вот только есть небольшая проблемка: девочки сейчас говорят, что никто их не лапал, а они проста так пошутили. А чего такова, как они говорят сейчас, да.
Мама с двумя друзьями в СИЗО. Тёткин сожитель — в морге. Удалась шутка, ага.
Однако я смотрю на проблему глубже: а почему вообще произошёл самосуд?
Эмоции? Нервы? Обида? Нет, была бы гарантия, что педофила справедливо и жёстко накажет полиция, вряд ли бы кто-то полез под уголовку.
Мне кажется, что эти люди и кинулись сломя голова «мочить педофила», лишь потому что априори подразумевали, что ему ничего не будет.
И действительно, что можно пришить педофилу, который потрогал девочкек, согласно УК?
Ничего.
Нет синяков? Нет ссадин? Нет повреждений половых органов? Слова 10-летней и, тем более, трёхлетки к обвинению не пришить…
Источник: Лена Миро
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