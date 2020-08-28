Изнасиловали трубой и убили – Личное мнение

28.08.2020, 10:14, Разное

В понедельник в Свердловской области несколько человек убили предполагаемого педофила.

Нашли. Накинулись. Избили трубой. Затем той же трубой изнасиловали. Потом проломили ею же череп.

В Верхней Пышме всё очень сурово.

Человек ещё прожил какое-то время, но довольно быстро скончался в больнице. У него остались дети и внуки.

Ну, туда и дорога, подумает среднестатистический россиянин, верно?

Всё началось с банального — бабе негде было оставить детей. Попросила посидеть на выходных сестру бывшего мужа.

Ну, а чего? Родственница же. Тем более, та была и не против.

Когда девочки трёх и десяти лет вернулись домой, то рассказали, что дядя их трогал.

Дядя — это тот самый убитый сожитель тёти.

Ну, понятное дело, что все тут же собрались в поход на педофила. Мать детей, местные мужики. Приехали к тётке, вытащили во двор сожителя и дальше — трубой по рёбрам, трубой в задницу, трубой по башке.

Уверена, многие сейчас считают произошедшее справедливым. Не скажут, конечно, вслух, но точно подумали, что так поганому педофилу и надо.

Вот только есть небольшая проблемка: девочки сейчас говорят, что никто их не лапал, а они проста так пошутили. А чего такова, как они говорят сейчас, да.

Мама с двумя друзьями в СИЗО. Тёткин сожитель — в морге. Удалась шутка, ага.

Однако я смотрю на проблему глубже: а почему вообще произошёл самосуд?

Эмоции? Нервы? Обида? Нет, была бы гарантия, что педофила справедливо и жёстко накажет полиция, вряд ли бы кто-то полез под уголовку.

Мне кажется, что эти люди и кинулись сломя голова «мочить педофила», лишь потому что априори подразумевали, что ему ничего не будет.

И действительно, что можно пришить педофилу, который потрогал девочкек, согласно УК?

Ничего.

Нет синяков? Нет ссадин? Нет повреждений половых органов? Слова 10-летней и, тем более, трёхлетки к обвинению не пришить…