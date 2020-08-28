 

Туркменистан собрался поделиться с ООН опытом борьбы с коронавирусом

28.08.2020, 10:08, Новости дня

Туркменистан поделится опытом по противодействию коронавирусу на Генассамблее ООН, сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства страны.

«Туркменистан представит собственный опыт противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая те защитные меры, что были своевременно предприняты с момента возникновения этой новой угрозы», – передает Telegram-канал Sputnik слова Бердымухамедова.

В стране до сих пор официально не обнаружено ни одного случая коронавируса.

Напомним, власти Туркменистана отрицают наличие COVID-19 в стране, став в один ряд с Северной Кореей по этому показателю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В Подмосковье поймана банда воров, грабившая особняки богатых и знаменитых

21.07 / Капитуляцию Зеленского перед террористом объяснили бессилием спецслужб Украины

25.07 / Исмаилов во время боя в Сочи сломал Емельяненко нос

11.08 / В Минске начали разгон протестующих. В ОМОН полетели “коктейли Молотова”. Видео

06.08 / Кабмин утвердил кандидатуру бизнесмена Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА

18.08 / Специалисты рассказали, какой овощ является самым полезным для женского организма

20.07 / “Не торгуясь, купил дом за $52 млн”. Российский политтехнолог рассказал, где осел Янукович и экс-чиновники из его окружения

08.07 / Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

19.07 / Сын Кличко собрался стать мэром Киева

26.06 / Апфельбаум признали виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска