Туркменистан собрался поделиться с ООН опытом борьбы с коронавирусом

28.08.2020, 10:08, Новости дня

Туркменистан поделится опытом по противодействию коронавирусу на Генассамблее ООН, сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства страны.

«Туркменистан представит собственный опыт противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая те защитные меры, что были своевременно предприняты с момента возникновения этой новой угрозы», – передает Telegram-канал Sputnik слова Бердымухамедова.

В стране до сих пор официально не обнаружено ни одного случая коронавируса.

Напомним, власти Туркменистана отрицают наличие COVID-19 в стране, став в один ряд с Северной Кореей по этому показателю.