 

В РФ подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

28.08.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 4829 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 980 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 4829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 654, Санкт-Петербурге – 187, Московской области – 150.

Всего в стране выявлено 980 405 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 798 466 человек, из них 5905 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 16 914 человек.

Накануне, 27 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4711. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 118.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / В Минске ночью освобождали задержанных в ходе протестов

09.07 / Опрос: большинство американцев верят, что Россия платила Талибану за убийство солдат

07.07 / Пушков объяснил подоплеку британских санкций против РФ

28.06 / По бормотухе со шмурдяком ударили законом

10.08 / Ирена Понарошку развелась с мужем

30.06 / Четыре человека пострадали при падении дерева на машину в Петербурге

21.07 / Исследовано влияние медитации на здоровье сердца

27.08 / Федеральные власти США впервые в современной истории казнили индейца

29.07 / В РФ отказались от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку

01.07 / Тренер “Зенита” Семак: нервозность мешает нам получать удовольствие от игры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска