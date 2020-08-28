Эрдоган: Свои права в Эгейском, Чёрном и Средиземном морях Турция будет отстаивать всеми средствами

28.08.2020, 9:55, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова всеми возможными средствами путями, в том числе политическим, экономическим и военным, защищать свои интересы в Средиземном, Эгейском и Чёрном морях, передаёт Hürriyet Daily News. Эрдоган предостерёг Афины от «неверных шагов» на фоне продолжающейся напряжённости в Восточном Средиземноморье.



Reuters

Турция готова всеми возможными путями защищать свои права в Средиземном, Эгейском и Чёрном морях, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отмечает издание, таким образом Эрдоган предостерёг Грецию в связи с продолжающейся напряжённостью вокруг запасов углеводородов в восточной части Средиземного моря.

«Мы не интересуемся чьими-либо территориями, суверенитетом и интересами, мы не уступим то, что принадлежит нам. Мы полны решимости сделать для этого всё необходимое в политическом, экономическом и военном плане», — отметил турецкий лидер в честь 949-й годовщины победы в Битве при Манцикерте.

«Мы хотим, чтобы все видели, что Турция — не та страна, терпение, решимость, возможности и мужество которой можно испытывать бесконечно», — добавил Эрдоган, подчеркнув, что Анкара готова заплатить за защиту своих интересов в регионе любую цену.

При этом, как пишет Hürriyet Daily News, часть выступления Эрдогана была посвящена сохраняющейся напряженности в Восточном Средиземноморье. Так, президент косвенно призвал Грецию не предпринимать «неверных шагов». Кроме того, турецкий лидер обвинил Афины в несправедливости и пиратстве в Средиземном море при поддержке европейцев.

Речь Эрдогана прозвучала всего через несколько дней, после того как власти Германии выступили с инициативой стать посредником между Турцией и Грецией, чтобы разрядить напряжённость и начать диалог между двумя союзниками по НАТО.

Министры иностранных дел двух стран Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас, которые 25 августа провели отдельные встречи с немецким коллегой Хайко Маасом, заявили о своей готовности к диалогу, однако какие-либо предварительные условия исключили.