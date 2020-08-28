Новый углеродный налог ЕС Россия сочла скрытым протекционизмом

28.08.2020, 9:55, Новости дня

Чтобы скорее восстановить экономику после пандемии, страны Европейского союза решили задействовать разные меры, в том числе в виде налога на импорт углеводородов. Россия, у которой немалая часть бюджета формируется из экспорта нефти и газа, назвала этот шаг скрытым протекционизмом, пишет Le Figaro.



Reuters

Россия выразила обеспокоенность по поводу идеи Европейского союза ввести налог на импорт углеводородов в ЕС. Как пишет Le Figaro, эта мера обернётся для РФ немалыми убытками.

«Стремление наших европейских партнёров ввести углеродный налог под прикрытием климатической повестки дня уже вызвало обеспокоенность целого ряда стран», — приводит издание слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Он также заявил: «Для российской экономики это тоже будет иметь весьма серьёзные последствия, могут пострадать наши базовые отрасли, такие как чёрная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика». По оценкам Академии наук России, финансовые потери российских экспортёров будут составлять миллиарды евро.

Решение о введении нового налога страны ЕС приняли, чтобы преодолеть кризис, связанный с коронавирусом. Это одна из мер, которую собираются воплотить в жизнь до 2023 года. Медведев назвал её скрытым протекционизмом и призвал провести переговоры на этот счёт как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций вроде ВТО.

Как отмечает автор статьи, РФ немалую часть своих поступлений в бюджет получает от экспорта природных ископаемых, включая углеводороды, в частности, в Европу. В этом ключе она уже столкнулась с проблемами при строительстве трубопровода «Северный поток — 2», который почти закончен, но попал под американские санкции.

В свою очередь, Владимир Путин озвучил задачу сделать так, чтобы к 2030 году минимум 70% экспорта обеспечивали РФ не углеводороды, пишет Le Figaro.