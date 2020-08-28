Клиника «Шарите» самая «политизированная» больница Европы

28.08.2020, 9:55, Новости дня

Немецкая клиника «Шарите» уже давно превратилась в самое «политизированное» медицинское учреждение Германии и, возможно, даже континента, пишет Der Tagesspiegel. Здесь лечились министры, генералы, диктаторы, президенты, ведущие дипломаты и высокопоставленные лица из самых разных стран. «Деспот или диссидент — для всех действует немецкий закон о защите личных данных и врачебная тайна», рассказывает автор статьи Ханнес Хайне.



Reuters

Директор клиники «Шарите» Хейо Крёмер хорошо знает, каково это быть руководителем самого «политизированного» медицинского учреждения страны и, возможно, даже континента, пишет Der Tagesspiegel. Алексей Навальный — не первый «политический пациент» берлинской больницы, и даже не первый диссидент из России. Таких как он здесь было много, и для местных врачей закрытые коридоры, вооружённая охрана и практика скрывать настоящие имена больных уже почти стали «рутиной», рассказывает автор статьи Ханнес Хайне.

Два года назад в «Шарите» на самолёте доставили участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова, напоминает издание. Тогда экс-директор учреждения, профессор неврологии Карл Макс Айнхойпль также поставил диагноз «отравление» неизвестным веществом. В 2012 году руководитель больницы лично ездил на Украину, чтобы обследовать бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко, находившуюся на тот момент в тюрьме. Позже она вышла на свободу и продолжила своё лечение в берлинской клинике.

Во время арабской весны в Ливии «Шарите» принимала у себя как сторонников лидера страны Муаммара Каддафи, так и командиров повстанческого движения, напоминает издание. При этом всё было организовано так, что они друг с другом не пересекались. Пациентами больницы также были экс-президент Ирака Джаляль Талабани и один курдский реформатор, бежавший от исламистов и арабских националистов на Ближнем Востоке.

Многие политические деятели предпочитали не придавать огласке факт своего пребывания в клинике. Речь идёт о десятках министров, генералов, диктаторов, а также президентов, ведущих дипломатов и высокопоставленных лиц из государств Азии и Африки. Полные имена и историю болезни этих пациентов знают только два, три врача, руководство «Шарите» и ведомство канцлера.

«Деспот или диссидент — для всех действует немецкий закон о защите личных данных и врачебная тайна», поясняет Хайне. Информация о том, кто именно оплачивает медицинские услуги, также не разглашается. Единственное, что говорят по этому поводу в больнице, что у деспотов итак есть доступ к деньгам своего государства, а у диссидентов — медицинская страховка. Впрочем, за последних также часто платят семья или богатые помощники.

Не стоит забывать, что и немецкие политики — частые гости клиники, продолжает издание. В ней лечились канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль, а также федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. «Тот, кто руководит «Шарите», руководит не просто больницей и научно-исследовательским учреждением — что уже достаточно тяжело — а ещё и политическим институтом. Ему приходится балансировать интересы сената, федеральных политиков, страховых компаний, инвесторов, пациентов, врачей, а также технического и уборочного персонала», — заключает Хайне.