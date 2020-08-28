 

Диетолог Лизун назвала главные враги иммунитета

28.08.2020, 9:51, Разное

Диетолог Ирина Лизун пояснила о еде, которая убивает иммунитет человека. Он ослабевает в результате неправильного рациона питания.
Главными врагами для организма считается сахар и трансжиры. Сладости нарушают кишечную микрофлору, а последняя отвечает за иммунные реакции организма. Что касается трансжиров, то они появляются, когда еда жарится в масле, используемом несколько раз. Эти элементы также содержатся в полуфабрикатах.

Изучая состав продуктов, необходимо учитывать вред усилителей вкуса и различных красителей. Их переизбыток также сказывается на состоянии иммунитета. Ему вредит и постоянство в еде, когда в меню изо дня в день присутствуют одни и те же продукты, содержащие высокое содержание углеводов и жиров. Например, если человек ест макароны, картофель, жирное мясо и огурцы, то появляется острый дефицит в витаминах. То же самое происходит, когда он регулярно употребляет фастфуд.



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