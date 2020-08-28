 

На прикурившего в церкви от свечи подростка завели дело в Чите

28.08.2020, 9:48, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя Читы, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и опубликовал ролик об этом в Сети, сообщил пресс-секретарь регионального СК Егор Марков.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Читы 2002 года рождения. По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей», – передает ТАСС слова Маркова.

По его словам, юношу привлекают по ч. 2 ст. 148 УК РФ за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний». Санкция данной статьи в этой части предусматривает до трех лет лишения свободы.

Видео было снято в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Вскоре после начала проверки митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что готов встретиться и спокойно побеседовать с молодыми людьми и их родителями. Сам автор ролика в конце июля записал новое видео, где извинился за свой поступок.

Напомним, в мае 2017 года белгородский суд приговорил 22-летнюю жительницу города по статье об оскорблении чувств верующих к штрафу в 15 тыс. рублей за публикацию фотографий, на которых она прикуривает от свечи в храме.



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