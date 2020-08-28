Тактические учения на гродненском направлении начались в Белоруссии

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28.08.2020, 9:48, Новости дня

В Белоруссии начались комплексные тактические учения на гродненском направлении, сообщило Министерство обороны республики.

«Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск», – говорится в Telegram-канале Минобороны республики.

В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.

Ранее Лукашенко сообщил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом. Он также подчеркивал, что РФ при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.



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