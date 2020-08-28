 

Найденное в Антарктиде существо пережило массовое вымирание благодаря спячке

28.08.2020, 9:45, Разное

Ученые обнаружили останки существа, пережившего массовое вымирание благодаря возможности впадать в спячку. Обитало оно в Антарктиде, где даже 250 млн лет назад существовали особые климатические условия, вынуждавшие ее обитателей адаптироваться к ним.
По словам ученых из Гарвардского университета, состояние, в которое впадало существо, относившееся к роду Lystrosaurus, можно сравнить с традиционной гибернацией (спячка), но со своими особенностями, касавшимися замедленного метаболизма. Антарктида в прошлом тоже лишалась солнечного света в зимний период, поэтому листозаврам приходилось временно прибегать к снижению метаболизма.

Ведущий автор работы Меган Уитни отметила, что листозавры обитали в эпоху пермского вымирания, когда исчезло более 70% позвоночных. Умение впадать в спячку не только спасло их, но и позволило распространиться по Пангее (единственному в то время суперконтиненту Земли). Внешне они могли напоминать свинью с крупными клыками, которыми эти существа выкапывали корни и клубни растений.



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