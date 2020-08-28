Эмилия Кларк рассказала о дискриминации на съемках «Игры престолов»

28.08.2020, 9:45, Разное

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», пояснила от дискриминации на съемочной площадке. Оказалось, что женщины, носившие жаркие костюмы, не имели возможности охладить свое тело в отличие от мужчин.

В Эдинбурге Эмилия Кларк посетила международный телевизионный фестиваль, впервые прошедший в онлайн-формате. Там ей задавали ряд вопросов, в том числе касавшихся сериала «Игра престолов». Отвечая на них, актриса заметила, что мужчины имели некоторые преимущества по сравнению с женщинами.

Так, актеры, игравшие ссыльных из Ночного Дозора, включая Джона Сноу, носили одежду, делавшую их похожими на «шерстистых мамонтов». Но их костюмы оснащали насосами с маленьким генератором, качавшим холодную воду. С помощью такого приспособления актеры имели возможность охлаждаться. А вот женские наряды такими устройствами не оснастили. Эмилия Кларк призналась, что охладиться ей помогали обычные пакеты со льдом, которые она прикладывала к телу.