 

В Петербурга в результате ДТП на КАД перевернулась фура с навозом

28.08.2020, 9:45, Разное

Минувшей ночью в Петербурге на КАД произошло массовое ДТП. В результате него перевернулась фура с навозом. Он разлетелся по двум полосам кольцевой автодороги.
Участниками ДТП, произошедшего в районе Большого Обуховского моста, стали три фуры и четыре легковых автомобиля. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель машины, взятой на условиях каршеринга.

Предварительно установлено, что фура, перевозившая навоз, пыталась затормозить, чтобы избежать инцидента на дороге с транспортным средством, ехавшим в противоположном направлении. В случившемся продолжают разбираться сотрудники правоохранительных органов. Известно, что в ДТП никто не пострадал.



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