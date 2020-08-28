Хайди Клум и Сил пришли к соглашению по поводу отъезда их детей в Германию

28.08.2020, 9:40, Разное

Супермодели Хайди Клум все же удалось уговорить своего бывшего супруга Сила отпустить ее вместе с их четырьмя совместными детьми в Германию. Напомним, что о желании Хайди на время остановиться в этой стране стало известно в конце прошлой недели, а продиктовано оно было обязательствами по контракту, согласно которому Клум обязана присутствовать в Европе во время съемок нового сезона шоу Germany’s Next Top Model. Поначалу бывший супруг не хотел отпускать 16-летнюю Лени, 14летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летнюю Лу с матерью, выражая свое беспокойство за здоровье детей из-за пандемии коронавируса и даже заявлял, что Хайди таким образом намерена отобрать у него детей. Однако теперь, кажется, конфликт позабыт.

Хайди Клум и Сил

Согласно сообщениям издания People, вчера пара достигла обоюдного согласия по вопросу переезда детей Хайди и Сила. Они смогут поехать с матерью в Германию на время ее работы в этой стране. Особые условия этого соглашения: перед отъездом их отцу будет полагаться куда большо времени на совместное времяпрепровождение с детьми, чем раньше. Также Сил, у которого есть британский паспорт, волен будет посещать их в Европе, когда ему захочется “о чем они сами в будущем договорятся и будут вместе обсуждать и составлять планы этих визитов”. В соглашении пары также прописан пункт о том, как будет вести себя Хайди, если количество зараженных коронавирусом увеличится и граница между США и остальным миром будет закрыта — ведь именно этот вопрос интересовал Сила больше всего. Согласно соглашению, модель должна будет “немедленно принять меры в попытке вернуться домой с детьми как можно скорее до закрытия границ”. Сама поездка в Германию состоится в октябре, когда в стране с куда более мягкими условиями съемок в условиях пандемии, начнутся съемки Germany’s Next Top Model in October.

Хайди на прогулке с детьми и матерью Хелен, июнь 2019 года

Напомним, модель Хайди Клум и известный британский певец Сил поженились в 2005 году, а окончательно завершили бракоразводный процесс в октябре 2014 года. Сейчас модель счастлива в отношениях с музыкантом Томом Каулитцем, за которого вышла замуж в феврале 2019-го года.