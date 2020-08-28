Юрист из Сиэтла (США) утверждает, что побывал в прошлом и даже попал на старинное фото

28.08.2020, 9:48, Разное

С 2004 года юрист из Сиэтла Эндрю Басиаго многократно делал громкие заявления о том, что в детстве с 7 до 12 лет он был подопытным в секретной правительственной программе "Проект Пегас", которая работала над телепортацией и путешествием во времени.

"Они обучали детей вместе со взрослыми, чтобы проверить есть ли различия во влиянии путешествий во времени на людей разного возраста. И выяснилось, что у детей было преимущество перед взрослыми с точки зрения адаптации к напряжению движения между прошлым, настоящим и будущим", – рассказывал Басиаго журналистам.

С точки зрения ученых, путешествия во времени невозможны, потому что ничто не движется быстрее скорости света. Тем ни менее Басиаго нашел множество сторонников, среди них и популярный американский конспиролог Альфред Вебре, специализирующийся на экзополитике – тайном присутствии инопланетян на Земле и их вмешательстве в политику разных стран.

По мнению Вебре, вот уже более 40 лет технологии телепортации и путешествий во времени доступны правительству США, но пока оно остерегается открыто применять их и "накапливает" опыт.

"Телепортация на далекие расстояния это недорогое и экологически чистое средство передвижения. У министерства обороны оно есть уже 40 лет и бывший министр обороны Дональд Рамсфелд однажды использовал его доля перемещения солдат на поле боя", – заявлял Вебре изданию "The Huffington Post".

Басиаго рассказывал, что во время своего участия в программе "Проект Пегас", он восемь раз перемещался во времени и машина времени была в основном построена на основе телепорта, планы которого были найдены в нью-йоркской квартире инженера-механика Николы Тексла после его смерти в январе 1943 года.

"Машина состояла из двух серых эллиптических стрел около 8 футов высотой, разделенных примерно на 10 футов, между которыми была мерцающая завеса из того, что Тесла называл "Лучистой энергией". Это форма энергии, которую обнаружил Тесла и которая является латентной и проникающей во Вселенную, а среди ее свойств есть и способность искривлять пространство-время".

Через это поле участники проекта "прыгали" в "вортальный туннель", а когда он закрывался, они оказывались в пункте назначения.

"Было ощущение, что туннель либо движется с огромной скоростью, либо вообще не движется, поскольку вселенная окружала нас".

По словам Басиаго, он не просто попадал в прошлое, но однажды попал на историческое фото. на котором заснято посещение президентом Авраамом Линкольном Геттисберга в 1863 году. Это путешествие Басиаго совершил в 1972 году из камеры, которая была установлена в Восточном Ганновере, штат Нью-Джерси.

"Я был одет в старинную одежду и выглядел как обычный мальчишка. На мне была огромная мужская обувь и от места моего прибытия до места на снимке всего было около 100 шагов. Я был заснят совсем рядом с Линкольном".

Потом Басиаго 5 или 6 раз ездил в театр Форда в ночь убийства Линкольна, однако он ни разу не попал на сам момент убийства. Однажды он сумел услышать выстрел и стал очевидцем большого переполоха в толпе. Ему в тот момент было очень страшно.

"Каждый из моих визитов в прошлое был немного иным, словно меня отправляли в разные альтернативные реальности, расположенные на смежных временных линиях. По мере того, как эти посещения накапливались, я дважды столкнулся с собой во время двух разных посещений".

Однажды юный Басиаго стал свидетелем сбоя во время путешествия во времени, который случился с другим мальчиком. Так получилось, что ноги ребенка на несколько секунд опоздали от времени перемещения основного тела.

"Он лежал и скорчился от боли, и у него были культи вместо ног".

Однако потом настройки машины были скорректированы и подобного больше не происходило. Всего в "Проекте Пегас" участвовало около ста человек.