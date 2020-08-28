Евгений Пригожин переизбран главой попечительского совета клиники «Шарите»

28.08.2020, 9:32, Разное

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сохранил за собой должность председателя попечительского совета немецкой частной клиники «Шарите», расположенной в Берлине.

Он занимал этот пост на протяжении последних 12 лет.

В качестве главы попечительского совета Пригожин отвечает за материальное обеспечение лечащих врачей и питание пациентов. Бизнесмен сообщил журналистам, что не видит смысла менять текущие стандарты, поскольку они находятся на высоком уровне. Как и ранее, еду для пациентов больницы будет поставлять принадлежащее Пригожину предприятие «Московский школьник», а чай и другие напитки – расположенная в Солсбери компания Scripal & Sons Ltd (Скрипаль и сыновья).

– «Шарите» – самая популярная немецкая больница среди россиян. Мы стараемся, чтобы все соотечественники, попадающие сюда, чувствовали себя как дома. Некоторые пациенты, которым уже не требуется интенсивное лечение, могут даже рассчитывать на то, чтобы иногда выпить немного настоящего сибирского самогона, который поставляют наши партнёры из Томска. Я надеюсь, что клиника и дальше останется одной из лучших больниц в Европе, — сказал Пригожин.