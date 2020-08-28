Кулеба: Все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу

28.08.2020, 9:30, Новости дня

Украина заморозила все контакты с белорусской стороной, выразив таким образом свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси. Об этом вечером 27 августа в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены”, – подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, контактов между президентами двух стран после выборов не было.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Протесты в стране продолжаются.

МИД Украины 15 августа констатировал, что результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.

В декларации от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля говорится, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. Украина присоединилась к этой декларации.

22 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси нужно провести новые выборы.