В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

28.08.2020, 9:30, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 2438 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это новый антирекорд по суточному приросту. Предыдущий был зафиксирован 22 августа – 2328 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 114 497, 2451 человек скончался (+48 за последние сутки), 55 083 пациента уже выздоровели (+866). Продолжают болеть 56 963 человека.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3800;

Волынская область – 5320;

Днепропетровская область – 2162;

Донецкая область – 1318;

Житомирская область – 3063;

Закарпатская область – 7302;

Запорожская область – 1487;

Ивано-Франковская область – 8661;

Киев – 12 719;

Киевская область – 5397;

Кировоградская область – 790;

Луганская область – 274;

Львовская область – 13 978;

Николаевская область – 1077;

Одесская область – 6751;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 8921;

Сумская область – 1361;

Тернопольская область – 5478;

Харьковская область – 8444;

Херсонская область – 374;

Хмельницкая область – 2194;

Черкасская область – 1390;

Черновицкая область – 9855;

Черниговская область – 1676.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (251), Харьковской (242) и Тернопольской (233) областях. Наименьший – в Кировоградской, Полтавской и Луганской областях (по 10 случаев).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек. Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек, выздоровели 15 937 019.