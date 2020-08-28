 

В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

28.08.2020, 9:30, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 2438 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это новый антирекорд по суточному приросту. Предыдущий был зафиксирован 22 августа – 2328 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 114 497, 2451 человек скончался (+48 за последние сутки), 55 083 пациента уже выздоровели (+866). Продолжают болеть 56 963 человека.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3800;
Волынская область – 5320;
Днепропетровская область – 2162;
Донецкая область – 1318;
Житомирская область – 3063;
Закарпатская область – 7302;
Запорожская область – 1487;
Ивано-Франковская область – 8661;
Киев – 12 719;
Киевская область – 5397;
Кировоградская область – 790;
Луганская область – 274;
Львовская область – 13 978;
Николаевская область – 1077;
Одесская область – 6751;
Полтавская область – 705;
Ровенская область – 8921;
Сумская область – 1361;
Тернопольская область – 5478;
Харьковская область – 8444;
Херсонская область – 374;
Хмельницкая область – 2194;
Черкасская область – 1390;
Черновицкая область – 9855;
Черниговская область – 1676.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (251), Харьковской (242) и Тернопольской (233) областях. Наименьший – в Кировоградской, Полтавской и Луганской областях (по 10 случаев). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек. Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек, выздоровели 15 937 019.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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