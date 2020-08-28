 

Интерпол объявил создателей российской вакцины от COVID-19 в международный розыск

28.08.2020, 9:25, Разное

Глава Интерпола Алекс Мюллер назначил награду в 50 тыс. долларов за любую информацию, которая поможет в задержании и переправке в США создателей российской вакцины от COVID-19, сообщает The National Interest. Американские власти обвиняют учёных в нарушении принципов свободной конкуренции на рынке медицинских услуг.

Шестеро сотрудников центра Гамалеи, которые, по данным американской разведки, причастны к разработке вакцины Спутник-V, объявлены по запросу США в международный розыск, а сам институт, создавший вакцину, внесён в международный список террористических организаций наравне с Аль-Каидой и ИГИЛ (запрещены на территории РФ). В Интерполе пояснили, что своими неправомерными действиями по созданию вакцины российские учёные лишили американские фармакологические компании свыше 1,2 трлн. долларов прибыли.

«Это самая крупная диверсия против свободного мира с 11 сентября 2001 года. Наши медики потеряют сотни миллиардов – просто потому, что этим русским нечего было делать и они создавали вакцину. Представляете, сколько людей они оставили без премий таким безответственным поступком? Мы считаем, что каждый, кто добровольно пройдёт вакцинацию, финансирует международный терроризм, со всеми вытекающими последствиями», — заявил Алекс Мюллер.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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