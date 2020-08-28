Для проведения парада 2 сентября Лукашенко объявил всеобщую мобилизацию

28.08.2020, 9:25, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о проведении 2 сентября военного парада на проспекте Победителей в Минске по случаю 75-летнего юбилея со дня завершения Второй мировой войны. Торжественные мероприятия по этому поводу белорусскими властями проводятся впервые и ранее ограничивались парадом 9 мая. В этом году белорусский лидер решил совместить торжества со смотром всех родов войск.

Поскольку мероприятие проводится в сжатые сроки в стране начинается всеобщая мобилизация граждан. Свыше 60 тысяч военнообязанных должны срочно явиться в военкоматы по месту жительства и пройти двухмесячные военные сборы. Все работодатели обязаны предоставить своим работникам дополнительный оплачиваемый отпуск с последующим сохранением рабочего места.

В параде 2 сентября примут участие колонны различных родов войск, военных училищ, патриотических объединений молодёжи, различных министерств и ведомств, представители трудовых коллективов. Также по проспекту Победителей пройдёт военная техника. Командовать парадом будет лично президент Александр Лукашенко.

«Мы раньше не отмечали широко окончание Второй мировой войны, но в год 75-летия со дня её окончания мы просто должны оставить память об этом событии нашим потомкам. А чтобы больше белорусов смогли ощутить атмосферу праздника, я объявляю всеобщую мобилизацию. Сегодня это очень важно. Пусть все недруги знают о нашей готовности отразить любую военную или мирную агрессию», — сказал белорусский лидер.