 

Израиль дважды за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

28.08.2020, 9:08, Новости дня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повторно атаковала военные позиции радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Как сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства, удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории со стороны палестинских радикалов.

«Ранее утром из сектора Газа по Израилю было выпущено шесть ракет. В ответ на это наши военно-воздушные силы только что нанесли удар по военным объектам ХАМАС в Газе, включая объект по производству оружия», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦАХАЛ.

В ночь на пятницу ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

В ходе атаки истребители, летательные аппараты и танки ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру и военный пост ХАМАС в секторе Газа. После этого израильские военные сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа запустили в пятницу утром шесть ракет по территории юга Израиля.

Напомним, 22 августа Израиль поразил цели в секторе Газа в ответ на запуск ракеты.



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