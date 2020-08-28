Стало известно о возможном перезапуске программы кешбэка за туры по России

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28.08.2020, 9:08, Новости дня

Программа кешбэка за туры по РФ может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий, сообщил источник, близкий к обсуждению этого вопроса.

Например, второе окно продаж может быть шире первого, а количество минимальных ночей отдыха в рамках программы предлагается сократить.

«Важность и правильность данной меры никто под сомнение не ставит. Сейчас всех волнует – не разовая ли это акция. Программа привлекла к себе слишком много внимания, поэтому, с учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью. Условия участия в программе также могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса. Уже сейчас понятно, что второе окно продаж должно быть шире, а минимальное количество ночей – меньше. Также может быть изменен ряд других условий», – сообщил источник ТАСС.

Программа стартовала 21 августа и завершится в 23.59 мск 28 августа. Она призвана сделать путешествия по РФ более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программой поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 27 августа воспользовались 50 тыс. россиян.



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