Москвичей предупредили о грозе

28.08.2020, 8:48, Новости дня

Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозой ожидается в Москве 28 августа, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами гроза. Температура в столице 19-21, по области 18-23», – сказал Синенков, передает РИА «Новости».

Синоптик сообщил, что ожидается южный с переходом на западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.