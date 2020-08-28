 

Москвичей предупредили о грозе

28.08.2020, 8:48, Новости дня

Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозой ожидается в Москве 28 августа, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами гроза. Температура в столице 19-21, по области 18-23», – сказал Синенков, передает РИА «Новости».

Синоптик сообщил, что ожидается южный с переходом на западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.



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